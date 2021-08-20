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Пентагон обеспокоился случаями избиения американцев талибами в Афганистане

Глава Пентагона Остин назвал неприемлемыми случаи избиения граждан США талибами
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Ллойд Остин
Ллойд Остин
Фото: Lisa Ferdinando/ Globallookpress.com

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе брифинга с членами палаты представителей заявил о случаях избиения американцев талибами (организация запрещена в РФ) и назвал эти происшествия неприемлемыми. Об этом сообщил репортер издания Politico, его слова приводит ТАСС.

«Министр обороны Ллойд Остин на брифинге по телефону с членами палаты представителей только что сказал, что американцы были избиты талибами в Кабуле... Остин назвал это "неприемлемым"», — заявил репортер.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби выразил обеспокоенность насилием со стороны боевиков «Талибана» над гражданами США. Он подчеркнул, что Вашингтон донес свою позицию до талибов и добавил, что оборонное ведомство требует свободного прохода американцев через пропускные пункты.

Ранее американский журналист Маркус Ям (Marcus Yam) в статье для Los Angeles Times заявил, что боевики радикального движения «Талибан» избили его, но потом извинились. Корреспондент отметил, что инцидент произошел, когда он снимал с коллегой стычку между талибами и сторонниками прежнего правительства.

Кроме того, талибы избили журналистов афганского телеканала Ariana News и агентства Pajhwok. Сообщается, что сотрудники СМИ пытались снять репортаж о протестах в поддержку национального флага. Комитет защиты журналистов Афганистана заявил, что жизни сотрудников местных СМИ находятся под угрозой.

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