В ВОЗ заявили об «ужасном неравенстве» в доступе к вакцинам от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на Всемирном форуме лидеров, заявил об «ужасном неравенстве» в доступе к вакцинам от COVID-19 в мире. Текст его речи опубликован на сайте ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что к настоящему времени полностью вакцинирована почти треть населения планеты, в общей сложности введено более шести миллиардов доз вакцин. В то же время он подчеркнул, что 75 процентов вакцин получили страны с доходами выше среднего и с высоким уровнем доходов, а в страны с низким уровнем дохода было поставлено менее половины одного процента от мирового объема. По его словам, в Африке полностью привиты только 4 процента населения.

Глава ВОЗ напомнил, что целью организации является вакцинация 40 процентов населения каждой страны к концу 2021 года и 70 процентов — к середине 2022 года. Для этого необходимо, чтобы свой вклад внесли страны и компании, контролирующие глобальные поставки вакцин.

Ранее Гебрейесус назвал обязательные прививочные паспорта дискриминацией, однако пообещал ввести их после того, как вакцины станут доступными всему миру.