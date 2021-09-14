ВОЗ назвала прививочные паспорта дискриминацией и все равно пообещала ввести их

Требование предъявлять документы о вакцинации в качестве одного из условий для путешествий — это дискриминация, однако такие действия могут быть необходимы, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Это заявление прозвучало во время брифинга организации, трансляция велась в Twitter.

Неравенство возникает из-за нехватки вакцин в некоторых странах. «Это как дать спасательный жилет тому, у кого он уже есть. И как не дать тому, кто остался без жилета», — отметил гендиректор организации.

Гебрейесус пообещал, что обязательные прививочные паспорта введут после того, как вакцины станут доступными всему миру.

В середине августа представитель ВОЗ Фадела Шаиб заявила, что организация не выступает за обязательную вакцинацию, однако это один из лучших инструментов для борьбы с пандемией COVID-19. В ВОЗ считают, что наилучшего результата удастся добиться тогда, когда вакцинируются люди, которые входят в приоритетные группы, а также когда они получат достоверную информацию, на основе которой смогут сделать выбор, касающийся прививки.