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В Бельгии предложили ввести обязательную вакцинацию для победы над COVID-19

Бельгийский министр Валери де Бю: нужна обязательная вакцинация для победы над COVID-19
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Фото: Virginia Mayo / AP

Министр туризма второго по численности населения региона Бельгии — Валлонии Валери де Бю предложила начать обсуждение обязательной вакцинации от COVID-19, чтобы «действительно победить этот вирус». Ее слова приводят РИА Новости со ссылкой на эфир бельгийского телеканала RTL.

«Показатели вакцинации неплохие, но остается вопрос – удалось ли нам убедить тех, кто пока не привился, в необходимости пойти на укол?» — размышляет минитр.

По ее мнению, обязательная вакцинация является лучшим решением, чем введение санитарных ковид-пропусков. Однако она не исключает, что «санитарный пропуск может быть временным решением».

По информации агентства, ранее сообщалось, что бельгийские власти согласовали правила для ввода в действие на территории Брюсселя санитарного пропуска для посещения ряда общественных мест в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Утвердить положение о пропуске планируется 17 сентября на заседании специального консультационного комитета под председательством премьер-министра Александра де Кроо.

В июле сообщалось, что первый компонент препарата от коронавируса успели получить более 246 миллионов жителей ЕС. В Бельгии на тот момент первый укол сделали 83 процента граждан.

Ранее противники введения «санитарных пропусков» в Великобритании попытались прорваться в штаб-квартиру «Би-би-си» в Лондоне. Отмечается, что они выступают против введения «ковидных паспортов», а также против вакцинации детей.

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