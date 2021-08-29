Бывшие военные в Британии начали обсуждать атаки на центры вакцинации

Члены сообщества ветеранов в Британии обсуждают атаки на пункты вакцинации в Telegram

В Telegram-чате бывших военнослужащих Великобритании обсуждаются нападения на школьные центры вакцинации и полицейских. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Речь идет о сообществе ветеранов Veterans 4 Freedom («Ветераны за свободу»). Один из членов организации написал в чате, что нападение на школьный пункт вакцинации позволит проверить эффективность его системы безопасности. «Как защищают склянки и оборудование в школах? Я думаю, что небольшая группа "родителей" могла бы легко вывести из строя вакцинатор (прибор для введения препаратов — прим. "Ленты.ру")», — добавил бывший военный.

По словам другого, было бы «неплохо» порезать колеса «свиновозам». В Великобритании так называют полицейские машины.

Сообщество Veterans 4 Freedom было создано отставным сотрудником спецназа. В нем числятся 200 участников, разбитых на 16 ячеек по всей Великобритании. Обязательное условие для вступления в организацию — служба в армии.

В начале августа протестующие против введения «санитарных пропусков» в Лондоне попытались прорваться в штаб-квартиру «Би-би-си». Также демонстранты выступили против вакцинации детей. По их мнению, средства массовой информации находятся в сговоре с правительством Великобритании и фармацевтическими компаниями.