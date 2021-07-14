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Захарова раскритиковала Великобританию за подавление протестов

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Представитель МИД Захарова раскритиковала новый закон Великобритании о протестах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала положения о подавлении протестов в новом законе Великобритании «О полиции, преступности, приговорах и судах». Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

По мнению дипломата, новый закон является «строго репрессивным» и направлен на ограничение прав граждан на мирные собрания и свободное выражение мнения.

«Если закон вступит в силу, полномочия британских полицейских будут значительно, да что уж там, неадекватно расширены. В частности, полиция сможет перейти к активным действиям, если сочтет, что превышен "допустимый уровень шума"», — написала Захарова, добавив, что такие размытые формулировки указывают либо на низкий уровень правовой культуры у британских парламентариев, либо на сознательное стремление ограничить права протестующих.

Захарова также указала, что с критикой закона выступили правозащитники — как британские, так и из международных организаций, а также политическая оппозиция. Тем не менее закон приняли без поправок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывался о протестах в феврале текущего года. Он подчеркивал, что действия сотрудников силовых структур были и остаются оправданными на фоне несогласованных протестных акций и провокаций со стороны хулиганов.

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