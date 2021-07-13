Захарова припомнила Великобритании «русских футбольных хулиганов» после Евро-2020

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила беспорядки в Лондоне, которые произошли после того, как британская сборная проиграла Италии на Евро. Она написала в своем Telegram-канале, что ей вспомнились заявления властей Великобритании о «русских футбольных хулиганах» в 2018 году.

Захарова привела в пример высказывания председателя комитета по иностранным делам Тома Тугендхата, который заявлял об обеспокоенности членов парламента вопросами обеспечения безопасности болельщиков. Она также обратила внимание на заявление британского МИД в преддверии чемпионата, в котором содержалась рекомендация соблюдать бдительность, избегать демонстраций и не делать публичных комментариев на политические темы и на документальный фильм телеканала «Би-би-си» под названием «Армия российских хулиганов».

«Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис (Foreign Office, Министерство иностранных дел Великобритании — прим. Ленты.ру) по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно. Одна надежда на беспристрастность "Би-би-си" — надеюсь, снимут фильм о своих фанатах, которые показали миру, где живут настоящие "футбольные хулиганы"», — заключила Захарова.

Финал чемпионата Европы по футболу 2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, прошел в воскресенье на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти со счетом 3:2. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1.

Перед финалом матча около ста английских болельщиков без билетов прорвались через защитные ограждения на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Они попытались попасть на стадион, однако сотрудники безопасности их остановили.

Десятки сотрудников полиции Лондона получили ранения в ходе столкновений с толпами футбольных болельщиков в день финала Евро-2020. Количество задержанных в ходе беспорядков достигло 49 человек.

