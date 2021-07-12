Сборная Италии обыграла Англию в серии пенальти и стала чемпионом Европы

Сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В основное и дополнительное время победитель выявлен не был. На второй минуте отличился защитник англичан Люк Шоу, забив самый быстрый гол в истории финалов Евро. На 67-й минуте счет сравнял защитник Италии Леонардо Бонуччи. Сборная Италии победила в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2.

До этого сборная Италии единственный раз стала чемпионом Европы в 1968 году. Англия никогда не выигрывала континентальное первенство.

Перед началом матча английские болельщики ворвались через защитные ограждения на стадионе «Уэмбли». Представитель администрации арены рассказал, что фанаты, не имеющие билетов на решающий матч турнира, пытались попасть на стадион, однако сотрудники безопасности их остановили. Отмечается, что нарушителей порядка было около ста человек.

