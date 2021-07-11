Сборная Англии вышла вперед на второй минуте финального матча против национальной команды Италии на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Голом отличился защитник англичан Люк Шоу. Сборная Англии забила самый быстрый гол в истории финалов Евро.

Перед началом матча английские болельщики ворвались через защитные ограждения на стадионе «Уэмбли».Представитель администрации арены рассказал, что фанаты, не имеющие билетов на решающий матч турнира, пытались попасть на стадион, однако сотрудники безопасности их остановили. Отмечается, что нарушителей порядка было около ста человек.