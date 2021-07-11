Фанаты ворвались на «Уэмбли» перед финалом Евро

Английские болельщики ворвались через защитные ограждения на стадионе «Уэмбли» в Лондоне перед финалом чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает Sky news.

Представитель администрации арены рассказал, что фанаты, не имеющие билетов на решающий матч турнира, пытались попасть на стадион, однако сотрудники безопасности их остановили. Отмечается, что нарушителей порядка было около ста человек.

Футболисты сборной Англии откажутся от призовых за победу в финале чемпионата Европы над командой Италии. Игроки английской команды перечислят призовых в пользу благотворительных организаций.

Финал чемпионата Европы пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля. В матче примут участие сборные Англии и Италии. Время начала встречи — 22:00 по московскому времени.