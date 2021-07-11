Главный тренер Англии отреагировал на письмо Елизаветы II

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт отреагировал на письмо королевы Елизаветы II, отправленное ему перед финалом чемпионата Европы. Об сообщает Eurosport.

«Это фантастика, что мы получили письма от королевы, от премьер-министра, которые адресовались всей команде», — отметил он во время пресс-конференции. Саутгейт также поблагодарил всех за поддержку, оказанную команде на протяжении всего турнира.

Ранее стало известно, что королева Великобритании отправила письмо игрокам сборной. В послании Елизавета II пожелала английской команде удачи в финальном матче Евро-2020 против сборной Италии.

Финал чемпионата Европы-2020, который стартовал 11 июня, состоится в Лондоне на «Уэмбли» 11 июля. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

