В Англии случился транспортный коллапс из-за победы над Данией на Евро

В некоторых городах Англии после матча со сборной Дании в рамках чемпионата Европы случился транспортный коллапс. На дорогах уменьшилось количество машин, а пригородные поезда стали приходить с задержками, сообщает Daily Mail.

Сборная Англии обыграла Данию в овертайме и вышла в финал Евро впервые за 55 лет. На следующий день после празднования победы часть болельщиков из-за похмелья не смогли выйти на работу. Нехватка персонала привела к тому, что некоторые поезда были отменены, а часть линий метро не обслуживалась. В итоге трафик на дорогах Лондона снизился на 20 процентов, в Бристоле — на 15 процентов, а в Ньюкасле и Манчестере — на 14 процентов.

В сети появились фото улиц наутро после матча. Местные жители обсудили произошедшее в социальных сетях. Один из них отметил, что футбольный матч в сравнении с другими ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса оказался более эффективным средством, заставившим людей остаться дома. На многих улицах можно было встретить только коммунальщиков, приводящих города в порядок. Празднующие победу болельщики ночью оставили мусор и повредили некоторые коммуникации, включая оросительную систему.

Матч между сборными Англии и Дании прошел 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В первом тайме у датчан отличился Миккель Дамсгор, а затем англичане восстановили равенство благодаря автоголу Симона Кьера. Выйти вперед английские футболисты смогли в дополнительное время, где в ворота датчан был назначен пенальти. В финале, который состоится на «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля, Англия встретится cо сборной Италии.