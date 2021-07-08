Тренер сборной Дании после поражения от Англии на Евро раскритиковал судей

Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Юльманн раскритиковал судей, обслуживавших полуфинальный матч чемпионата Европы, в котором его команда проиграла Англии. Об этом сообщает BT.

Он отметил, что перед назначением в ворота его команды пенальти в дополнительное время на поле долгое время находилось два мяча. Юльманн сигнализировал об этом арбитрам, но те не обратили внимания.

Специалист также добавил, что не видел оснований для назначения 11-метрового. Он подчеркнул, что команде обидно покидать турнир таким образом.

Пенальти в ворота датчан при счете 1:1 был назначен в концовке первого дополнительного тайма. Удар с 11-метровой отметки исполнял Харри Кейн. Вратарь справился с ним, но нападающий был первым на добивании и забил победный мяч.

Игра англичан с датчанами прошла в среду, 7 июля. Победа вывела сборную Англии в финал, где она 11 июля сыграет с Италией.

