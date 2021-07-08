Заработавший спорный пенальти в полуфинале Евро англичанин высказался

Форвард сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг, заработавший спорный пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы против Дании, высказался. Об этом сообщает Mirror.

Спортсмен отметил, что считает решение судей правильным, так как датский защитник Йоаким Мехле выставил ногу и коснулся Стерлинга, из-за чего англичанин оказался на газоне. «Это был чистый пенальти. Мяч в сетке ворот — это все, что имеет значение», — добавил Стерлинг.

Форвард английского сборной заработал пенальти в концовке первого дополнительного тайма. Удар с 11-метровой отметки исполнял Харри Кейн. Вратарь справился с ним, но нападающий был первым на добивании и забил победный мяч.

Игра англичан с датчанами прошла в среду, 7 июля. Победа вывела сборную Англии в финал, где она 11 июля сыграет с Италией.