Грузовик с кетчупом устроил коллапс на дороге в Англии

Груженый томатным пюре грузовик перевернулся на трассе в Кембриджшире в восточной Англии и стал причиной транспортного коллапса. Для расчистки проезжей части от кетчупа движение перекрыли на несколько часов, пишет CNN.

Управление государственных дорог Великобритании заявило, что фура потеряла груз с томатным пюре, и все содержимое контейнера вылилось на магистральную дорогу из Кембриджа в Хантингдон A14. Дорожное ЧП произошло 2 июня, водитель грузовика отделался легкой травмой.

«Вот что происходит, когда вы слишком быстро едете, пытаясь налить кетчуп в Volkswagen Passat перед вами», — шутили над происшествием англичане.

В 2017 году в городе Сасебо на юге Японии перевернулся грузовик, который перевозил соляную кислоту. Ядовитая жидкость попала не только на дорогу, но и в реку вдоль трассы. В 2019 году в США произошло сразу два подобных случая. На шоссе в Аризоне из опрокинувшегося танкера на дорогу вылилось 18 тысяч литров шоколада, а в Теннесси дорогу засыпали 17 тонн конфет M&M.