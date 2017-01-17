В результате ДТП в Японии на дорогу вылилось 2 тысячи литров соляной кислоты

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В городе Сасебо, расположенном на юге Японии, перевернулся грузовик, перевозивший соляную кислоту. В результате цистерна повредилась и в реку, вдоль которой проложено шоссе, попала ядовитая жидкость. Об этом во вторник, 17 января, сообщает японский телеканал NHK, его цитирует РИА Новости.

Авария произошла ранее утром. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с легковым автомобилем.

Представители власти рекомендовали местным жителям закрыть окна и держаться подальше от воды.