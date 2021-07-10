Суперкомпьютер дал прогноз на финал чемпионата Европы, где столкнутся сборные Англии и Италии. Информация представлена на сайте The Analyst.

Согласно вычислениям, вероятность победы сборной Италии составляет 57,8 процента. Команда Гарета Саутгейта будет выступать в родных стенах — финальный матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Свою единственную победу на международном футбольном турнире сборная Англии также одержала дома, обыграв Германию в финале чемпионата мира в 1966 году. Лучшим достижением на Евро для англичан стали бронзовые медали в 1968 году.

9 июля мнением о финале Евро поделился российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен отдал предпочтение сборной Англии, отметив, что команда Саутгейта отличается скоростью.

Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля. Время начала трансляции — 22:00 по московскому времени.