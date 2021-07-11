Основное время финала Евро завершилось вничью

Основное время финального матча чемпионата Европы по футболу между сборной Англии и национальной командой Италии завершилось вничью. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На второй минуте отличился защитник англичан Люк Шоу, забив самый быстрый гол в истории финалов Евро. На 67-й минуте счет сравнял защитник Италии Леонардо Бонуччи.

Перед началом матча английские болельщики ворвались через защитные ограждения на стадионе «Уэмбли». Представитель администрации арены рассказал, что фанаты, не имеющие билетов на решающий матч турнира, пытались попасть на стадион, однако сотрудники безопасности их остановили. Отмечается, что нарушителей порядка было около ста человек.

