Стало известно о погибших во время празднования победы Италии на Евро-2020

Несколько человек погибли во время празднования победы футбольной сборной Италии на чемпионате Евро-2020. Об этом стало известно Gazzetta dellо Sport.

По данным издания, в Катании молодые люди ехали отмечать победу и попали ДТП, в результате которого произошло столкновения автомобиля, двух скутеров и мотоцикла — один человек погиб и четверо пострадали. Как сообщает издание, также произошла авария в провинции Алессандрия, там столкнулись два автомобиля — один человек погиб и один из четырех пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

Еще одна трагедия произошла в провинции Фодже. Во время празднования победы итальянской команды застрелили 32-летнего мужчину на скутере.

Ранее сообщалось, что сборная Италии победила в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».