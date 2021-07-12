В парламенте Британии темнокожему футболисту предложили меньше играть в политику

Член парламента Великобритании Натали Росс раскритиковала поведение нападающего сборной Англии по футболу Маркуса Рэшфорда. Ее сообщение опубликовало издание Daily Mail.

Источник опубликовал сообщение Росс в чате парламентариев в WhatsApp после поражения англичан в финале чемпионата Европы. «Они проиграли. Рэшфорду следовало бы тратить больше времени на футбол и меньше — на игру в политику», — написала она.

В финале Евро сборная Англии проиграла Италии в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1. Три промаха в серии одиннадцатиметровых ударов совершили темнокожие игроки англичан Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо.

После этого игроки стали объектами травли в соцсетях. Футбольная ассоциация Англии (FA) осудила болельщиков за расистские нападки и пообещала наказать виновных.

