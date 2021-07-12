Футбольная ассоциация Англии осудила расистские нападки на футболистов сборной

Футбольная ассоциация Англии (FA) осудила болельщиков за расистские нападки в соцсетях на футболистов национальной сборной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы Ассоциации.

«Футбольная ассоциация Англии решительно осуждает все формы дискриминации и потрясена расизмом в социальных сетях в отношении некоторых игроков сборной Англии. <…> Как нельзя лучше понимаем, что люди, стоящие за таким отвратительным поведением, не могут быть болельщиками команды. Сделаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, и будем добиваться самого сурового наказания всех виновных», — говорится в заявлении.

В Twitter представители ассоциации также добавили, что возмущены тем, что некоторые из игроков сборной, которые изо всех сил боролись за место в команде, после игры подверглись дискриминационным оскорблениям.

Ранее сообщалось, что темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в финальном матче ЕВРО-2020. Вратарь сборной Италии отбил все три мяча, что в итоге привело к поражению англичан​​​.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин счел бездарностями игроков сборных Италии и Англии в финале чемпионата Европы по футболу. По его словам, обе команды играли очень прагматично и смотреть такой матч было неинтересно.

Финал чемпионата Европы по футболу 2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти со счетом 3:2​​​. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1.