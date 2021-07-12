Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин счел бездарностями игроков сборных Италии и Англии в финале чемпионата Европы по футболу. Он заявил об этом в эфире «Матч ТВ».

«Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой. Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. Но у меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала. Да какие пенальти? Такие бездарности», — высказался Аршавин.

Ранее вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу, став первым вратарем в истории, завоевавшим такой титул.

12 июля сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В основное и дополнительное время победитель выявлен не был. На второй минуте отличился защитник англичан Люк Шоу, забив самый быстрый гол в истории финалов Евро. На 67-й минуте счет сравнял защитник Италии Леонардо Бонуччи.