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Захарова рассказала о «признаках легкого раздвоения личности» у властей Германии

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters
Официальный представитель МИД Захарова заявила о противоречиях политики Германии в Косово

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о том, что журналисты немецкого издания Neues Deutschland обнаружили «признаки легкого раздвоения личности» у властей Германии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, на сайте МИД ФРГ в разделе рекомендации при посещении иностранных государств отмечается, что в Косово широко распространена организованная преступность и в частных руках находятся сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия. Захарова отметила, что это абсолютно четко описание ситуации в криминальном регионе.

При этом российский дипломат рассказала, что в СМИ попало письмо производителя вооружения «Хеклер и Кох» (бывший «Маузер») в Федеральный Совет Безопасности Германии, в котором сообщается о планах поставить в Косовский край еще одну партию автоматического оружия на сумму больше полумиллиона евро. «Повторю “еще одной”, значит, не первой», — подчеркнула она.

С одной стороны, власти Германии советуют своим гражданам не посещать данный регион из-за риска быть убитым из нелегально поставляемого оружия, а, с другой стороны, немецкие военно-промышленники совместно с правительством страны подготавливают новые поставки автоматов в регион, подчеркнула противоречия в немецкой политике официальный представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что Косово — «черная дыра» Европы, место, которому, несмотря на усилия Запада, не удалось стать государством. «Это черная дыра Европы, где цветут организованная преступность и коррупция. Там работают экстремистские и террористические группы, набирающие сторонников, там создается атмосфера национальной и религиозной ненависти», — сказала дипломат.

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