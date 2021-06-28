Захарова назвала Косово «черной дырой Европы»

Косово — «черная дыра» Европы, место, которому, несмотря на усилия Запада, не удалось стать государством. Такое мнение высказала в интервью сербской газете Kurir официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это черная дыра Европы, где цветут организованная преступность и коррупция. Там работают экстремистские и террористические группы, набирающие сторонников, там создается атмосфера национальной и религиозной ненависти», — заявила Захарова.

Она также добавила, что власти Косово поддерживают идеологию, которая оправдывает этнические чистки неалбанского населения и в открытую исповедуют экстремистские взгляды. Такая ситуация, считает Захарова, изначально сложилась из-за агрессивной политики западных стран.

«Западный проект "Косово" провалился. Несмотря на огромное количество денег, которое в него влили, он провалился полностью», — заявила дипломат и припомнила, как 10 лет назад американские телеканалы постоянно заявляли о Косово как о «стране возможностей». «Но по сей день Косово не страна, и возможностей там нет», — подчеркнула Захарова.

В начале июня этот вопрос вновь обсуждали на высшем уровне: президент Александр Вучич рассказал, что США и Германия требуют от Сербии признать независимость Косово.