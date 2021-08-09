Протестующие попытались прорваться в штаб-квартиру «Би-би-си»

В штаб-квартиру «Би-би-си» в Лондоне попытались прорваться противники введения «санитарных пропусков» в Великобритании. Об их нападении сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Протестующие, которые пытаются попасть в штаб-квартиру издания, выступают против введения британским правительством «ковидных паспортов». Как отмечают местные жители в Twitter, демонстранты также протестуют против вакцинации детей. Кроме того, некоторые из них считают, что руководство страны находится в сговоре с фармацевтическими компаниями и средствами массовой информации.

В конце июля число смертей от коронавируса в Великобритании резко подскочило и достигло рекорда с марта 2021 года. В связи с тревожной статистикой британский премьер-министр Борис Джонсон уточнил, что несмотря на снятие большинства ограничений, надо сохранять хладнокровие. «Люди должны относиться к вирусу с осторожностью. Такой подход сохранит и правительство», — добавил он.

С 19 июля британские власти отменили почти все коронавирусные ограничения в стране: жителям разрешили ходить без медицинских масок и собираться большими группами, а предприятиям с высоким эпидемиологическим риском вновь разрешили открыться. Джонсон обратился к населению с просьбой соблюдать осторожность и достойно отнестись к снятию ограничений, а также настойчиво попросил всех, кто еще не получил вторую дозу вакцины, сделать это.

В то же время ужесточение антиковидного режима спровоцировало волну массовых протестов и во Франции, в которых приняли участие сотни тысяч человек. Протестующие обвинили президента республики Эммануэля Макрона в «злоупотреблении властью» и «государственном перевороте» из-за новых ограничительных мер. В ответ политик напомнил гражданам о том, что свобода подразумевает определенные обязательства, и уличил участников протестов в эгоизме.