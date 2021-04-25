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Восемь полицейских пострадали в ходе протестов в Лондоне

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Фото: TOBY MELVILLE / Reuters

В Лондоне в ходе протестов против коронавирусных ограничений пострадали восемь сотрудников полиции. Об этом сообщила полиция британской столицы в Twitter-аккаунте.

Протесты прошли в субботу, 24 апреля, в районе Гайд-парка. Уточняется, что двое полицейских были госпитализированы, однако серьезных травм они не получили. За различные правонарушения, в том числе нападение на стражей порядка, арестованы пять человек, сейчас они находятся под стражей. По данным Reuters, в акции протеста приняли участие несколько тысяч британцев, требующих немедленной отмены всех коронавирусных ограничений.

В начале января 2021 года Великобритания ввела уже третий по счету национальный карантин. Поводом для этого стало распространение нового штамма коронавируса. В середине апреля некоторые ограничения в королевстве были отменены.

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