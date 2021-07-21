Стало известно число вакцинированных от коронавируса жителей ЕС

Число полностью вакцинированных от коронавируса жителей Евросоюза (ЕС) превысило 187 миллионов, что составляет более половины от всего взрослого населения. Об этом стало известно из отчета на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

На первом месте по числу привитых граждан стоит Мальта, где более 83 процентов жителей вакцинировались от COVID-19. Далее следует Венгрия с 65 процентами привитых граждан. Тройку лидеров замыкает Ирландия, отстающая от венгров на несколько десятых процента.

При этом первый компонент препарата от коронавируса успели получить более 246 миллионов жителей ЕС. По данному показателю лидирует Бельгия, где первый укол сделали 83 процента граждан. При этом параллельно со взрослыми коллективный иммунитет начал вырабатываться у детей и подростков.

Ранее сообщалось, что власти Дании разрешили вакцинироваться от коронавируса беременным женщинам и кормящим матерям. По словам экспертов, безопасность прививки для женщины и плода подтвердила успешная кампания по вакцинации беременных препаратами компаний Pfizer и Moderna в США и Канаде.