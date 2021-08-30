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В Греции из-за принудительной вакцинации на протесты вышло около 7 тысяч человек

Полиция Греции применила газ для разгона противников принудительной вакцинации от COVID-19
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Фото: Eurokinissi / Globallookpress.com

Полиция Греции разогнала около 7 тысяч протестующих, недовольных принудительной вакцинацией медицинских работников от COVID-19. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Демонстранты размахивали флагами и скандировали лозунги против «фашизма». Некоторые стали забрасывать полицейских камнями и бутылками. Греческие силовики в ответ на действия недовольных применили слезоточивый газ и водометы.

На сегодняшний день в Греции вакцинированы 5,7 миллиона из 11 миллионов человек. Опросы, проведенные правительством показали, что греки отдают предпочтение обязательной вакцинации медицинского персонала и работников социальных служб. В воскресенье, 29 августа, в Греции зарегистрировано около 1,5 тысячи новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране умерли более 13,6 тысячи человек.

Ранее в Греции зафиксировали первый случай смерти пациента, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса. По словам врача, умерший не имел никаких сопутствующих хронических заболеваний. «Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч», — отметил директор второго отделения интенсивной терапии больницы «Папаниколау» Никос Каправелос. Он связал этот случай с «дельта»-штаммом коронавируса.

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