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В Греции от COVID-19 впервые умер полностью привитый пациент

Врачи Греции впервые зафиксировали смерть пациента, полностью привитого от COVID-19
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Фото: Socrates Baltagiannis / globallookpress.com

В Греции зафиксировали первый случай смерти пациента, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире телеканала Open сообщил директор второго отделения интенсивной терапии больницы «Папаниколау» Никос Каправелос.

По словам врача, умерший не имел никаких сопутствующих хронических заболеваний. «Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч», — отметил Каправелос. Он связал этот случай с «дельта»-штаммом коронавируса.

Руководитель отделения подчеркнул, что несмотря на смерть пациента, вакцинация остается самым мощным оружием против COVID-19. Врач настаивает, что все непривитые граждане «находятся в большой опасности».

Каправелос не уточнил, каким препаратом был привит умерший. Известно, что в Греции на сегодняшний день одобрены вакцины Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer.

В июле власти Греции обязали до 16 августа вакцинироваться военных, медсестер и работников домов престарелых. По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, страна движется к цели в 70 процентов вакцинированного взрослого населения. Практически все больные COVID-19, оказавшиеся в интенсивной терапии, не получили вакцину.

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