В Греции обяжут вакцинироваться некоторые группы населения: речь идет об обязательной вакцине для военных, медсестер и работников домов престарелых, позднее — обо всех медицинских работниках. Об этом объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телевизионном обращении к нации, пишет Protothema.

«Во-первых, становится обязательной немедленная вакцинация работников домов престарелых, а это наиболее уязвимая категория. Те, кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа», — приводит портал его слова.

Далее премьер заявил, что с сентября необходимо будет получить прививку каждому медицинскому работнику, а военные получат «стимулы» вакцинироваться у себя в частях. По его словам, страна движется к цели в 70 процентов вакцинированного взрослого населения. Практически все больные COVID-19, оказавшиеся в интенсивной терапии, не получили вакцину.

В конце июня Греция изменила правила въезда для россиян. От пассажиров из России будут требовать справку об отрицательном ПЦР-тесте или свежий экспресс-тест.