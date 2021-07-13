Мир
 
Последние новости
Россия покажет конкурента F-35
В Литве нелегальных мигрантов признали «гибридными агрессорами»
Ивлеева поздравила бывшую жену Сергея Шнурова Матильду совместным фото в бикини
Аваков подал в отставку
Крупнейшая авиакомпания Европы нашла способ уравнять в правах всех пассажиров
Российского чиновника уволили после жалобы на прямой линии Путина
Банки оказались под угрозой из-за удаленной работы
В российском регионе выявили исключительно «дельта»-штамм коронавируса
Лукашенко признал силу России в условиях западных санкций
В российском регионе транспорт прекратит работу в выходные из-за COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

В Греции обяжут вакцинироваться некоторые группы населения

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
В Греции обяжут вакцинироваться военных, медсестер и работников домов престарелых

В Греции обяжут вакцинироваться некоторые группы населения: речь идет об обязательной вакцине для военных, медсестер и работников домов престарелых, позднее — обо всех медицинских работниках. Об этом объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телевизионном обращении к нации, пишет Protothema.

«Во-первых, становится обязательной немедленная вакцинация работников домов престарелых, а это наиболее уязвимая категория. Те, кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа», — приводит портал его слова.

Далее премьер заявил, что с сентября необходимо будет получить прививку каждому медицинскому работнику, а военные получат «стимулы» вакцинироваться у себя в частях. По его словам, страна движется к цели в 70 процентов вакцинированного взрослого населения. Практически все больные COVID-19, оказавшиеся в интенсивной терапии, не получили вакцину.

В конце июня Греция изменила правила въезда для россиян. От пассажиров из России будут требовать справку об отрицательном ПЦР-тесте или свежий экспресс-тест.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Μητσοτάκης: Υποχρεωτικό το εμβόλιο για υγειονομικούς και εργαζόμενους σε γηροκομεία - Κυρώσεις σε όσους αρνηθούν
Греция изменила правила въезда для россиян
В Греции одобрили въезд привитых «Спутником V» туристов