Бедная страна превратилась в крупнейший крипторынок

Капитализация рынка криптовалют в Индии за 12 месяцев выросла на 641 процент, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Chainalysis. Спрос на цифровую валюту в этой стране превратил регион, охватывающий центральную и южную Азию и Океанию, в один из самых быстрорастущих рынков криптовалюты в мире.

Индия может стать крупным центром инвестиций, связанных с криптовалютами, как только ее правительство разработает более четкие нормативные рекомендации. По темпам роста регион опережают только Ближний Восток и Европа. Помимо Индии, широкое внедрение криптовалюты наблюдается и в других относительно бедных странах — Пакистане и Вьетнаме. Капитализация рынка цифровых валют в Пакистане за год выросла в семь раз.

Однако лидерство Индии в регионе обеспечила большая активность на платформах децентрализованного финансирования — доля страны в мировых сделках составила 59 процентов. Кроме того, в регионе увеличился объем венчурных инвестиций, связанных с криптовалютой. «Крупные переводы в размере более 10 миллионов долларов в криптовалюте составляют 42 процента транзакций, отправленных с адресов в Индии, по сравнению с 28 процентами в Пакистане и 29 процентами во Вьетнаме. Эти цифры предполагают, что индийские криптовалютные инвесторы работают в составе более крупных и сложных организаций», — говорится в исследовании.

В 2020 году власти Индии активно занимались регулированием рынка криптовалют. Правительство даже разработало законопроект по полному запрету на использование цифровых денег, который тем не менее так и не был принят. Однако аналитики из Chainalysis считают, что последние тенденции свидетельствуют о том, что Индия ограничится введением специальных налогов.

Однако другие государства идут до конца в борьбе с криптовалютой. В сентябре Народный банк Китая (аналог ЦБ) заявил, что услуги по торговле, сопоставлению заказов (сопоставление заявок на покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке), выпуску токенов и деривативов (договоров о будущей цене) для криптовалют строго запрещены.

