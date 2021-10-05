Курс биткоина превысил 50 тысяч долларов

Курс биткоина в ходе торгов во вторник, 5 октября, поднялся выше 50 тысяч долларов впервые с 24 августа. На 12:51 по московскому времени он торговался по 50 266,9 доллара за монету.

24 сентября курс биткоина обвалился на 9,3 процента, до 40 908 долларов, после решения Центрального банка Китая запретить все транзакции, связанные с криптовалютой. На торгах 1 октября криптовалюта взлетела сразу на 11,3 процента, поднявшись с 44 917 до 47 602 долларов.

Генеральный директор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев заявил в начале октября, что биткоин не конкурент золоту в долгосрочной перспективе. По его словам, биткоин создавался как инструмент для расчетов, а не как средство накопления капитала.