Биткоин сравнили с золотом

Генеральный директор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев в своем интервью РБК сравнил биткоин с золотом, отметив, что не считает их конкурентами в долгосрочной перспективе.

По мнению Грачева, природа биткоина и золота сильно разнится. У них разные группы инвесторов, которые со временем будут больше отдаляться друг от друга. Биткоин, по его словам, создавался как инструмент для расчетов, а не как средство накопления и сохранения капитала. «Владельцы биткоинов или его эмитенты всеми силами пытаются приравнять биткоин к золоту, позиционировать его как инструмент накопления и сохранения, что, конечно, получается не очень успешно на фоне волатильности этого инструмента», — сказал Грачев, добавив, что само золото — это «квазиденьги».

Глава «Полюса» отметил, что не владеет биткоинами и не знает, где их купить. При этом золота у него тоже нет, поскольку его покупка в России облагается НДС. Инвестировать в приобретение физического металла не имеет смысла — проще купить акции золотодобывающей компании, считает Грачев.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs еще в 2020 году заявлял, что криптовалюты, в том числе и биткоин, не являются полноценными активами. Главным аргументом стало утверждение, что биткоин не обеспечивает стабильного денежного потока, в отличие от акций, облигаций и других классических инвестиционных инструментов. Тогда инвесторы в США и по всему миру восприняли это как объявление «войны» популярному инструменту, раскритиковав позицию Goldman Sachs.

Вместе с тем, американский миллиардер Марк Кьюбан назвал «мертвым» активом золото. По его словам, криптовалюты переняли многие качества золота. Сам же драгоценный металл, по его мнению, «мертв» в качестве актива и средства сбережения.