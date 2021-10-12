Посол России в США оценил итоги двустороннего сотрудничества с Вашингтоном

Посол России в США Анатолий Антонов в рамках открытия годового собрания американо-российского делового совета оценил итоги двустороннего сотрудничества Москвы и Вашингтона. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению дипломата, России и США удалось наладить устойчивый диалог по ряду проблем глобального значения — от изменения климата до иранской ядерной сделки. Он отметил, что большинство проблем носит «ярко выраженный трансграничный характер» и надежно купировать подобные вызовы можно исключительно сообща.

«В этой связи с удовлетворением отмечу устойчивый диалог с США по Арктике, изменению климата, Афганистану, КНДР, Сирии, СВПД», — сообщил посол.

Ранее пресс-секретарь американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что в ведомстве осознают необходимость в открытых каналах для дипломатического взаимодействия с Россией. По его словам, разовые встречи не являются полноценной заменой работе дипмиссий, которую в США надеются возобновить. Дипломаты США и России договорились о еще одном раунде переговоров по проблеме ограничений на работу своих посольств.