США обвинили в настойчивых попытках испортить отношения с Россией

Законодатели США пытаются испортить отношения с Россией с маниакальной настойчивостью, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Об этом сообщает ТАСС.

Политик призвал Вашингтон отказаться от деструктивных подходов в отношении Москвы, а также осознать важность диалога между странами.

Также Антонов рассказал о результатах диалога с США по кибербезопасности. «Есть небольшие, но конкретные результаты в сфере пресечения хакерской активности. Мы отвечаем на все озабоченности, которые Вашингтон передает нам по установленным каналам», — отметил он.

В сентябре представители российского посольства в США обсудили в Белом доме и Госдепартаменте претензии Москвы о вмешательстве в выборы в Государственную Думу. По словам Антонова, руководство США занимает отстраненную позицию относительно действий американской транснациональной корпорации Google и соцсети Twitter, в которых Москва видит признаки вмешательства в думские выборы.