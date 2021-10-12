Мир
 
Последние новости
Медведчук оценил необходимость переговоров Путина с Зеленским
В Калининградской области приостановили оказание плановой медпомощи
Прокуратура Украины обжалует меру пресечения Медведчуку
Медведчук обвинил украинское правительство в узурпации власти и диктатуре
Лидеры стран G20 призвали защищать права женщин в Афганистане
Белый дом счел конструктивными встречи Нуланд в Москве
Медведчук прокомментировал решение суда Киева о домашнем аресте
Эксперт оценил влияние единого измерителя интернет-аудитории на контент в сети
Футболист молодежной сборной России оформил дубль за шесть минут
Новости партнеров

США отказались размораживать финактивы прежнего правительства Афганистана

Псаки: США не намерены размораживать финактивы прежнего правительства Афганистана
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США не намерены изменять позицию относительно заморозки финансовых активов прежнего правительства Афганистана по итогам виртуальной встречи G20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что США не намерены предоставлять представителям Талибана (террористическая организация, запрещена в России) доступ к этим средствам.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон стал крупнейшим донором гуманитарной помощи для Афганистана, и Соединенные Штаты намерены продолжать работать в этом направлении.

В середине августа Международный валютный фонд и другие западные организации приостановили программы поддержки афганской экономики, очень зависимой от иностранных вливаний. В частности, США перекрыли доступ к активам на семь миллиардов долларов, которые хранятся в Федеральной резервной системе США. Свое решение они объяснили тем, что не могут перечислять средства, пока новое правительство не получило международного признания. Кроме того, талибам отказали в доступе даже к национальному резерву страны — США заморозили активы ЦБ Афганистана на счетах своих банков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы заявили о восстановлении работы банков
Экономике Афганистана предсказали коллапс в ближайшие недели
Описано будущее афганской экономики
Другие материалы рубрики
Мир00:01 6 сентября

«Руки прочь от наших прав!»

Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
14:0911 октября

Замгоссекретаря США Нуланд прибыла в Россию на переговоры

14:0611 октября

Генсек НАТО назвал угрозой альянсу тесное сотрудничество Китая и России

13:4811 октября

Связь статьи Медведева с визитом Нуланд в Россию опровергли

Мир00:01 3 сентября

Хорошо забытые старые.

Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
13:0211 октября

Задержанные в Турции россияне оказались выходцами из Чечни

12:5611 октября

Евросоюз поищет способы обучить украинских военных на свои деньги

12:3811 октября

40-летнюю россиянку арестовали по подозрению в кибермошенничестве

Мир00:01 1 сентября

«Не стреляйте, мы ваши братья»

30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
12:2011 октября

Евросоюз продлил санкции за химоружие против граждан России

11:5911 октября

Двух американцев поймали за передачу секретных данных в упаковке жвачки

11:2311 октября

ЕС предложил Украине увеличить поставки газа на всякий случай

Россия
«Ты зверь, тебя не жалко»
Как сотрудники ФСИН оправдывают пытки в российских колониях и тюрьмах
«Ну? Отсидел? Вот теперь ты тертый»
 
В Татарстане 16 человек погибли при крушении самолета с парашютистами.
Что известно о катастрофе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
Саакашвили выразил уверенность в победе своих сторонников на выборах
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
Медведчуку вручили ходатайство об аресте
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Тусовка украинских депутатов и Зеленского попала на видео
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
На поздравившего Путина депутата подали заявление в СБУ
Все материалы
Экономика
Индекс Мосбиржи установил рекорд
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Фондовому рынку США предсказали светлое будущее
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Топ-менеджер скандального игрового гиганта устроится в российскую компанию
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Наличный обман.
Акционеры «Сити Инвест Банка» могут стать фигурантами дела о мошенничестве
Все материалы
Силовые структуры
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.
Почему за этот теракт никто не ответил?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Это не люди, а машины для пыток»
Автор крупнейшего слива видео насилия в российских тюрьмах — о том, кто за этим стоит
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Боец MMA Шлеменко прокомментировал избиение пассажира метро дагестанцами
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Названы вероятные соперники Тайсона Фьюри в следующем бою
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Появилось видео полного боя Уайлдера и Фьюри
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Российская фигуристка-чемпионка ушла из спорта
Все материалы
Культура
Мадонна описала идеального мужчину для секса и порассуждала о мастурбации
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
Обвиненный в убийстве актер «Тюрьмы Оз» умер от рака
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Тимоти Шаламе показал себя в образе Вилли Вонки и возбудил фанатов
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников опроверг мифы о вреде популярных пищевых привычек
«Мы все — подопытные крысы»
Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
Госпитализированная с коронавирусом Гузеева вышла на связь с подписчиками
Соцсети взламывают нам мозг. Как они управляют миллиардами людей?
 
Женщина устала скрывать правду о сестре и испортила ее брак
Собчак попала в ДТП со смертельным исходом.
Машина с ведущей выехала на встречку, при столкновении погиб человек
В Twitter появилась новая функция
Все материалы
Ценности
Христианка снялась в порно втайне от матери и была отвергнута церковью
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
В магазине популярного бренда клиентке случайно продали футболку мертвеца
Голый прием.
Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Бузова пришла на «Вечерний Ургант» в платье за 1200 рублей
«Золушка командует будущим мужем»
Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
17-летняя дочь Хайди Клум обнажила грудь для фото и вывела из себя фанатов
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
Страх перед овощами заставил женщину питаться чипсами и чесночным хлебом
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Диетолог назвала помогающую прожить дольше рыбу
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
Женщина проигнорировала укус паука и чуть не лишилась руки
Назван способ нормализовать режим сна
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Футуристичный минивэн Hyundai Staria превратился в школьный автобус
Как и зачем старинные автомобили переводят на электротягу?
Классические модели, которые теперь можно заряжать от розетки
Honda HR-V нового поколения добрался до Европы
Вечно молодой. Volkswagen Golf GTI
Привет из прошлого в оболочке из будущего
Tesla выпустит собственное пиво
Самые интересные машины ралли «Большая прогулка»
Экипажи классических моделей соревновались в точности и смекалке
В России запустили сборку обновленного Kia Ceed
Все материалы
Среда обитания
Климатическая катастрофа оказалась главной угрозой для жизни и здоровья
Крабы-мутанты поставили под угрозу рыболовство Британии
На пути спасения планеты от климатической катастрофы встали олени
«Здесь люди не могут жить»
Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
Названы главные покупатели недвижимости в Турции
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«С нечистой силой можно подружиться»
Как группа «Залпом» и Хаски решили поехать в русскую деревню за лешим
Поляница удалая «Они сражаются на равных с мужчинами и могут убить»
Кто такие русские богатырши и почему им так сложно было найти мужа?
Город-герой Москва.
Что помогло советской армии отстоять столицу в годы Великой Отечественной войны?
Отвал всего.
Зачем тысячи российских туристов едут на карьеры и рудники?
Посягнули на святое:
как кекс стал заменой пасхальному куличу в рамках идеологической борьбы СССР с религией
Город-герой Москва.
Через что пришлось пройти столице во время Великой Отечественной войны?
Спортсмены из 25 стран примут участие в турнире «Дети Азии» во Владивостоке
Все материалы