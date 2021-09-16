Талибы заявили о восстановлении работы банков

Новый глава центробанка Афганистана Мохаммад Идрис заявил, что банковский сектор находится в «хорошем состоянии и полной безопасности». Правительство стремится заверить местный бизнес, что финансовая жизнь в стране восстановится, несмотря на потерю валютных резервов центробанка, пишет Bloomberg.

«Учитывая экономическую ситуацию в стране, все банки […] и компании, включая ретейлеров, скоро снова будут проводить операции в обычном порядке и на регулярной основе и вести свои дела с полной уверенностью», — говорится в заявлении Идриса на официальном сайте банка «Да Афганистан». Тем не менее, после открытия банков в августе ЦБ приказал им ограничить сумму снятия средств до 200 долларов в неделю для каждого клиента.

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Заявление Идриса прозвучало на следующий день после того, как «Талибан» (организация запрещена в России) запросил дополнительную гуманитарную помощь у международного сообщества. Организация Объединенных Наций объявила, что готова предоставить Афганистану более 1,2 миллиарда долларов в качестве чрезвычайной помощи, чтобы позволить стране оправиться от двух десятилетий войны.

Узнав о захвате власти талибами, Международный валютный фонд и другие западные организации приостановили программы поддержки афганской экономики, очень зависимой от иностранных вливаний. (https://lenta.ru/news/2021/08/19/no_help/) Свое решение они объяснили тем, что не могут перечислять средства, пока новое правительство не получило международного признания. Кроме того, талибам отказали в доступе даже к национальному резерву страны — США заморозили активы ЦБ Афганистана на счетах своих банков.

Несмотря на заверения «Талибана» о нормализации работы финансового сектора, эксперты настороженно смотрят на будущее афганской экономики. В конце августа бывший немецкий дипломат и сотрудник ООН Ханс-Якоб Шиндлер, работавший над санкциями против талибов, заявил, что перспективы страны «ужасны» и экономики грозит коллапс в ближайшие недели. Жители столкнулись с резким скачком цен на продукты и вынуждены беспокоиться о том, как прокормить семью и оплатить жилье.