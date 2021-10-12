В США заявили о попавшем в ловушку из-за России Западе

Обозреватель американского издания National Interest Николас Гвоздев рассказал о ловушке, в которую попал Запад из-за России.

По его словам, одной из характерных черт внешней политики президента США Джо Байдена является стремление сформировать коалицию против набирающего мощь Китая. Гвоздев отметил, что контакты с Россией в настоящее время рассматриваются именно в этом ключе.

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Автор статьи считает, что такие меры, как ослабление санкций против газопровода «Северный поток-2», принимаются Соединенными Штатами для того, чтобы окончательно не толкнуть Москву в сторону Пекина. Гвоздев пояснил, что эти действия вписываются в мировоззрение, в котором Россия представляет для США гораздо меньшую угрозу, чем Китай.

«Однако шаги по предотвращению сближения России и Китая приводят к тому, что усиливают Москву. Это создает дополнительные проблемы для некоторых членов НАТО на восточноевропейском фланге», — сказал автор.

Колумнист добавил, расхождение интересов стран НАТО не спровоцирует его распад, а заставит военный блок меняться. По его мнению, что страны, входящие в альянс, начнут вступать в менее масштабные ситуативные союзы.

Ранее обозреватель Дэвид Пайн в своей статье для The National Interest сообщил, что США опасаются рисков, которые связаны с потенциальным ядерным столкновением с Россией или Китаем. По его словам, Вашингтон в настоящее время также не готов вести и обычную войну с Москвой или Пекином.