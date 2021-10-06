В США признали неспособность противостоять России и Китаю в ядерном конфликте

The National Interest: США не готовы вести с Россией и Китаем ни ядерную, ни обычную войну

США опасаются рисков, которые связаны с потенциальным ядерным столкновением с Россией или Китаем. Об этом пишет обозреватель Дэвид Пайн в своей статье для The National Interest.

Материалы по теме Вот и поговорили. Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США? Есть контакт. Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?

По его словам, Вашингтон в настоящее время также не готов вести и обычную войну с Москвой или Пекином. Американский журналист отмечает, что стратегической ошибкой стало решение о расширении НАТО в сторону Восточной Европы в 90-е годы, а после на бывшие страны СССР. Вместо того, чтобы предпринимать шаги для ослабления союза России и Китая, Вашингтону приходится заниматься защитой других стран, объяснил свою позицию Пайн.

Ранее Мэллори Стюарт, выдвинутая американским лидером Джо Байденом на должность помощника госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере, заявила, что США должны вести стратегический диалог по безопасности со своими главными конкурентами, в частности, с Россией и Китаем. По словам дипломата, взаимодействие с союзниками — не единственный важный инструмент в «мозаике» международной дипломатии, и контакты с конкурентами в лице Москвы и Пекина не менее значимы.

