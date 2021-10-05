США призвали вести диалог по безопасности с Россией и Китаем

Дипломат Стюарт: США должны вести диалог о безопасности с конкурентами в лице России и КНР

США должны вести стратегический диалог по безопасности со своими главными конкурентами, в частности, с Россией и Китаем. К этому Вашингтон призвала Мэллори Стюарт, выдвинутая американским лидером Джо Байденом на должность помощника госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере, передает ТАСС.

По словам дипломата, взаимодействие с союзниками — не единственный важный инструмент в «мозаике» международной дипломатии, и контакты с конкурентами в лице Москвы и Пекина не менее значимы. «Важно иметь способность взаимодействовать по сфере безопасности даже в периоды напряженности и противоречий в двусторонних отношениях», — заключила она.

Стюарт подчеркнула, что администрация Байдена поддерживает диалог с российской стороной по стратегической стабильности, а также стремится к регулярным контактам с КНР по вопросам ядерных и иных угроз международной безопасности.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США обратились к КНДР с конкретными предложениями о налаживании контактов. Он подчеркнул, что США по-прежнему настроены построить диалог с КНДР и готовы встречаться с ее официальными лицами без предварительных условий.