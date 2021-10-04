Госдеп выразил надежду построить диалог с Северной Кореей

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США обратились к КНДР с конкретными предложениями о налаживании контактов. В ведомстве надеются получить положительный ответ от Северной Кореи, сообщает РИА Новости.

На ежедневном брифинге Прайс подчеркнул, что США по-прежнему настроены построить диалог с КНДР и готовы встречаться с ее официальными лицами без предварительных условий. По его словам, Госдеп в своих посланиях сделал конкретные предложения о контактах с государством. Он добавил, что США ждут ответ от Северной Кореи, и выразил надежду, что она ответит на их инициативу согласием.

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Кроме того, Прайс сообщил, что США поддерживают информацию о возобновлении коммуникаций между КНДР и Южной Кореей.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США пока не получили ответ от Пхеньяна на предложения о диалоге. «Мы готовы обсуждать весь спектр вопросов», — подчеркнула она. При этом она добавила, что пока не готова прокомментировать готовность Пхеньяна восстанавливать каналы связи с Южной Кореей.

29 сентября Академия оборонных наук КНДР впервые испытала гиперзвуковую ракету «Хвасон-8» в провинции Чагандо. Ракету выпустили из Тоянри, округ Ренгрим. Испытания КНДР новой ракеты сочли попыткой привлечь внимание США. Пуск был рассчитан в первую очередь на внешнюю, а не на внутреннюю аудиторию.