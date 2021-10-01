КНДР испытала новую зенитную ракету

КНДР заявила об испытании новой зенитной ракеты. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Уточняется, что испытательный запуск недавно разработанной зенитной ракеты прошел в четверг, 30 сентября. Цель испытания — подтвердить «практичность эксплуатации пусковых установок, детекторов и боевых командных машин», а также боевых характеристик ракеты.

На испытательном запуске присутствовал секретарь парткома Пак Чжон Чун вместе с должностными лицами отдела оборонных научных исследований, пишет агентство. Предполагается, что речь идет о ракете класса «земля-воздух».

29 сентября сообщалось, что Академия оборонных наук КНДР впервые испытала гиперзвуковую ракету «Хвасон-8». Испытания прошли в провинции Чагандо. Ракета была выпущена из Тоянри, округ Ренгрим.

Ранее испытания КНДР новой ракеты назвали попыткой привлечь внимание США. Как уточнил эксперт по Северной Корее и лектор в Университете Лидса и Биркбеке (Лондонский университет) Роберт Уинстенли-Честерс, они направлены в первую очередь на внешнюю, а не на внутреннюю аудиторию. Он напомнил, что факт запуска достаточно скупо освещался в местных СМИ.