Испытания КНДР новой ракеты назвали попыткой привлечь внимание США

Испытания Северной Кореей новой крылатой ракеты большой дальности направлены в первую очередь на внешнюю, а не на внутреннюю аудиторию. Так значение запуска оценил эксперт по Северной Корее и лектор в Университете Лидса и Биркбеке (Лондонский университет) Роберт Уинстенли-Честерс.

В беседе с «Лентой.ру» он напомнил, что факт запуска достаточно скупо освещался в местных СМИ, а северокорейский лидер Ким Чен Ын на запуске фактически не присутствовал. Все это указывает на то, что испытание ракеты было «для посторонних глаз». «Это может быть попыткой Северной Кореи нарастить давление на иностранные державы и действовать немного провокационно, не подвергая себя опасности дальнейших санкций со стороны СБ ООН», — отметил Уинстенли-Честерс.

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Кроме того, британский эксперт увидел в действиях Пхеньяна желание напомнить миру о том, что страна все еще способна разрабатывать подобные технологии даже в нынешние трудные времена — в условиях пандемии COVID-19 и международных санкциях. Таким способом КНДР пытается создать образ серьезного военного оппонента и привлечь внимание администрации Джо Байдена.

Ранее южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Северная Корея провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Испытания прошли 11 и 12 сентября. Уточняется, что военное руководство КНДР протестировало различные части двигателей, системы управления и наведения, а также боеголовки.

Последний раз Пхеньян проводил подобные испытания в марте. Тогда в Японском море были запущены две новые тактические ракеты. Они пролетели около 600 километров. По данным северокорейских СМИ, эти ракеты способны переносить боеголовку весом до 2,5 тонны.