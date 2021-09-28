КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейская газета Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Сообщается, что запущен по меньшей мере один неопознанный снаряд. При этом информации о типе снаряда и о том, откуда был произведен запуск, пока нет.

По версии японской газеты Киодо, выпущенный снаряд является баллистической ракетой.

Ранее Южная Корея призвала КНДР завершить войну. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на заседании 76 сессии Генассамблеи ООН обратился к властям КНДР с призывом подписать Декларацию об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая.

Пхеньян предложение Сеула воспринял положительно, руководство КНДР заявило о готовности восстановить межкорейский офис связи и организовать саммит лидеров стран. Главным условием проведения саммита с Южной Кореей на Севере назвали проявление уважения.