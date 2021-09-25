КНДР потребовала уважения от Южной Кореи

КНДР назвала проявление уважения главным условием проведения саммита с Южной Кореей. Сообщение Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК) приводит ТАСС.

Пхеньян положительно воспринял предложение Сеула официально провозгласить окончание войны. Он также готов восстановить межкорейский офис связи и организовать саммит лидеров стран.

Однако заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон потребовала от правительства Республики Корея проявлять уважение к северному соседу и «вести себя справедливо». По ее словам, в таком случае две страны могут вести беспрепятственное общение.

Ранее президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на заседании 76-й сессии Генассамблеи ООН обратился к властям КНДР с призывом подписать Декларацию об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. Южнокорейский лидер призвал возобновить диалог между двумя странами для достижения «полного, длительного мира». По его мнению, объявление о завершении войны позволит достичь «необратимого прогресса» в денуклеаризации полуострова.