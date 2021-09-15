Захарова заявила об отсутствии разумной альтернативы решения проблем в Корее

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг ракетных пусков, произведенных КНДР и Южной Кореей, заявила об отсутствии разумной альтернативы политико-дипломатическому пути решения проблем региона. Об этом сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове. Разумной альтернативы политико-дипломатическому пути урегулирования проблем региона не существует», — говорится в комментарии. В этой связи Захарова призвала иностранных партнеров «проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договоренностей и взятых на себя обязательств».

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Дипломат добавила, что российский МИД продолжит настраивать вовлеченные государства на реализацию российско-китайской «дорожной карты» корейского урегулирования и «плана действий» по комплексному решению проблем Корейского полуострова, разработанного Москвой и Пекином в 2019 году.

Ранее КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, сообщило агентство Kyodo News со ссылкой на береговую охрану. Затем появилась информация еще об одном пуске. Военные Южной Кореи и Японии допускают возможность, что это были баллистические ракеты. Позже стало известно о ракетном испытании, которое провел Сеул.

Как заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин, обмен ракетными испытаниями между КНДР и Южной Кореей представляет собой попытку сдерживания друг друга и не несет угрозы для России. В Кремле заявили, что российские военные внимательно следят за ситуацией.