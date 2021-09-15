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Кремль прокомментировал ракетные пуски в Северной Корее

Пресс-секретарь Кремля Песков: Россия наблюдает за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР
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Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Российские военные внимательно следят за ситуацией вокруг ракетных пусков, которые произвела Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) в последние дни. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 15 сентября, РИА Новости.

Ранее опасность недавнего обмена ракетными испытаниями между КНДР и Южной Кореей оценили в Государственной думе. Как заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин, он представляет собой попытку сдерживания друг друга и не несет угрозы для России.

О том, что КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, сообщило агентство Kyodo News со ссылкой на береговую охрану. Затем появилась информация о еще одном пуске. Военные Южной Кореи и Японии допускают возможность, что это были баллистические ракеты. Позже стало известно о ракетном испытании, которое провел Сеул. Как передает РИА Новости, Южная Корея стала седьмой страной в мире, запустившей баллистическую ракету собственного производства с подводной лодки.

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