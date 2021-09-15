США отказались считать угрозой запуски ракет в КНДР

Вашингтон не видит угрозы в ракетных запусках КНДР

Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил (ВС) США отказалось считать опасностью недавние ракетные пуски в КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

В командовании отметили, что не видят непосредственной угрозы союзникам или территории Соединенных Штатов. «Ракетный пуск подчеркивает дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР», — говорится в заявлении.

Ранее Токио и Сеул решили созвать Советы безопасности из-за запусков Северной Кореей снаряда в сторону Японии. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал защитить мирную жизнь граждан «в тесном взаимодействии» с Вашингтоном и Сеулом и другими странами.

Военные Южной Кореи и Японии допускают возможность, что КНДР запустила баллистические ракеты. Уточняется, что снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.