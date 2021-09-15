Совбез ООН обсудит запуски ракет Северной Кореей

Совет Безопасности ООН проведет экстренное совещание по КНДР из-за недавних запусков Пхеньяном новых баллистических ракет в Японском море. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

По данным СМИ, инициаторами заседания стали дипломаты из Эстонии и Франции. Сообщается, что обсуждение пройдет за закрытыми дверями.

За последнюю неделю КНДР произвела по меньшей мере четыре запуска ракет: 13 сентября Пхеньян испытал две крылатые ракеты большой дальности, 15 сентября, как сообщает премьер-министр Японии Ёсихидэ Суги, — две баллистические ракеты. В японском правительстве действия северокорейского руководства назвали «возмутительным поступком, который несет угрозу стабильности и безопасности нашей страны и региона».