Решение Ким Чен Ына назвали толчком к усилению разногласий в Северной Корее

Решение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына сместить акцент с развития ядерного вооружения и «сосредоточить все усилия» на модернизации и расширении экономики, о котором он объявил еще в 2018 году, назвали толчком к усилению разногласий внутри страны. К такому выводу пришли эксперты 38 North Роберт Карлин и Рейчел Мин Ён Ли.

Авторы уточнили, что еще до публичного выступления лидера КНДР смена политического курса обсуждалась высокопоставленными чиновниками. В результате возникла своеобразная напряженность между теми, кто высказывался за увеличение расходов на граждан, и теми, кто поддерживал увеличение оборонных расходов на военные и ядерные программы.

Отмечается, что подобное противостояние назрело еще в 2011 году, когда Ким Чен Ын только пришел к власти, и обострилось спустя семь лет, когда он начал взаимодействовать с лидерами Южной Кореи и США, в том числе предлагая ослабить международные санкции в обмен на сокращение ядерной энергетики.

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«Они не могут позволить себе встречать всех с распростертыми объятиями и широкой улыбкой, не имея настоящих зубов. Вот почему мы все время видим это движение туда–сюда. Они никогда не могут быть уверены, достаточно ли у них ресурсов для установления внешних связей», — говорится в тексте.

Специалисты также обратились к публикациям в СМИ, отражающих текущую политику Пхеньяна. Авторы статьи пришли к выводу, что и там за последние годы наблюдались сильные разногласия: одна сторона выступала за более жесткую позицию по расходам на оборону как стимулятору экономики, а другая — за необходимость сместить внимание с военных.

Ранее в Северной Корее раскритиковали решение США передать Австралии технологии для строительства атомных подводных лодок. Как заявил представитель МИД КНДР, это является крайне опасным шагом, который может привести к гонке ядерных вооружений.

За последние две недели накалилась обстановка на Корейском полуострове. 13 сентября КНДР провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности — последний раз Пхеньян проводил подобные испытания в марте. Кроме того, 19 сентября стало известно, что Северная Корея ведет работы по расширению завода по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб.